Fethiye'de Trafik Kazası: Ölüm Sayısı 3'e Yükseldi - Son Dakika
Fethiye'de Trafik Kazası: Ölüm Sayısı 3'e Yükseldi

09.02.2026 12:16
Fethiye'de otomobil ve hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 3 kişi hayatını kaybetti.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde otomobille hafif ticari aracın çarpıştığı kazada hayatını kaybedenlerin sayısı 3'e çıktı.

Fethiye-Üzümlü kara yolunda otomobille hafif ticari aracın çarpışması sonucu yaralanan Selma Türkoğlu, Fethiye Devlet Hastanesi'ndeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kazada ölü sayısı 3'e çıkarken 4 yaralının hastanedeki tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Yıldıray Y. idaresindeki 48 AKR 532 plakalı otomobil dün, Fethiye-Üzümlü kara yolunda, karşı yönden gelen Emin T. yönetimindeki 48 RH 296 plakalı hafif ticari araçla çarpışmış, otomobilde ve hafif ticari araçta bulunan 7 kişi yaralanmıştı.

Hastaneye kaldırılan yaralılardan Halil Efe Yılmaz (3) ile Zeliha Yılmaz (60), hastanedeki müdahalelere rağmen yaşamını yitirmişti.

Kaynak: AA

