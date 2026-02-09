Muğla'nın Fethiye ilçesinde otomobille hafif ticari aracın çarpıştığı kazada hayatını kaybedenlerin sayısı 3'e çıktı.
Fethiye-Üzümlü kara yolunda otomobille hafif ticari aracın çarpışması sonucu yaralanan Selma Türkoğlu, Fethiye Devlet Hastanesi'ndeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Kazada ölü sayısı 3'e çıkarken 4 yaralının hastanedeki tedavisinin sürdüğü öğrenildi.
Yıldıray Y. idaresindeki 48 AKR 532 plakalı otomobil dün, Fethiye-Üzümlü kara yolunda, karşı yönden gelen Emin T. yönetimindeki 48 RH 296 plakalı hafif ticari araçla çarpışmış, otomobilde ve hafif ticari araçta bulunan 7 kişi yaralanmıştı.
Hastaneye kaldırılan yaralılardan Halil Efe Yılmaz (3) ile Zeliha Yılmaz (60), hastanedeki müdahalelere rağmen yaşamını yitirmişti.
Son Dakika › Güncel › Fethiye'de Trafik Kazası: Ölüm Sayısı 3'e Yükseldi - Son Dakika
