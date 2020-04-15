Fethiye'de trafik polisleri maske ve eldiven dağıttı - Son Dakika

Muğla'nın Fethiye ilçesinde, trafik polisleri yeni tip korona virüs tedbirleri kapsamında sürücülere maske ve eldiven dağıttı.



Korona virüs ile mücadele kapsamında Fethiye İlçe Emniyet Müdürlüğüne Bağlı Trafik Tescil ve Denetleme Büro Amirliği ekipleri, Atatürk ve Caddesinde sürücülere maske ve eldiven dağıtımı yaptı.



Maske ve eldiven dağıtan polis ekipleri, maske kullanımı ve önemi hakkında bilgi vererek vatandaşlara evde kalmaları konusunda ve otomobil ve motosiklette sosyal mesafe kuralına uyulması konusunda da uyarılarda bulundu. - MUĞLA