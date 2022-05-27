Fethiye'de yıldırım düşmesi sonucu ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altında

Muğla'nın Fethiye ilçesinde yıldırım düşmesi sonucu ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.
Muğla Orman Bölge Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, İnlice Mahallesi Kertmeç mevkisinde ormanlık alanda, yıldırım düşmesinin ardından yangın başladı.
Dumanı görenlerin haber vermesi üzerine bölgeye çok sayıda arazöz ile yangın söndürme işçisi sevk edildi.
Ekiplerin çabasıyla kontrol altına alınan yangında, yaklaşık 5 dönüm alan zarar gördü.
Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.
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