Fethiye Körfezi'nde Temizlik Sözü Tutulmadı

10.01.2026 12:39
CHP'li Gizem Özcan, Fethiye Körfezi'ndeki kirli durumu eleştirerek, geçmişteki vaatleri hatırlattı.

Haber: Esma TURAN

(MUĞLA) - CHP Muğla Milletvekili Gizem Özcan, Fethiye Körfezi'ndeki kirliliğe dikkati çekerek, "2019 yılında dönemin Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Sayın Murat Kurum, '250 milyon lira ayırdık, körfezi temizleyeceğiz' demişti. Seçim geçti, körfezde bir temizlik olmadı. Daha sonra yine 2024 seçimlerinde bu kez Sayın Uraloğlu, 'Körfezi temizleyeceğiz' dedi. Seçimden önce körfeze gemicik geldi, körfezi temizliyormuş gibi yaptı ve seçimin bitmesiyle beraber o gemicik de seçimle beraber gitti." dedi.

CHP Muğla Milletvekili Gizem Özcan, Fethiye ilçesinde gerçekleştirdiği ziyaretler kapsamında ilçenin en önemli sorunlarından olan körfez kirliliğine değindi. CHP Fethiye İlçe Başkanı Mustafa Koyuncu ve CHP Fethiye İlçe Gençlik Kolları Başkanı Hakan Berkay Toker ile açıklamalarda bulunan Özcan, Fethiye Körfezi'nde suyun durağan olduğunu, bu nedenle kendini temizleyemediğini belirtti. Özcan, bu tespitin bilim insanlarının ortak görüşü olduğunu aktararak, şöyle konuştu:

"Gördüğünüz gibi ne yazık ki Fethiye Körfezi'miz kirli bir halde. Artık körfez kendini yenileyemiyor. Su durağan bir halde ve kendini temizleyemiyor. Kim diyor bunu biz demiyoruz, mühendisler, bilim insanları söylüyor. Ben sizi şimdi biraz geçmişe götürmek istiyorum. 2019 yılında dönemin Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Sayın Murat Kurum, '250 milyon lira ayırdık, körfezi temizleyeceğiz' demişti. Seçim geçti, körfezde bir temizlik olmadı. Daha sonra yine 2024 seçimlerinde bu kez başka bir bakan, Sayın Uraloğlu yine, 'Körfezi temizleyeceğiz' dedi. Seçimden önce körfeze gemicik geldi, körfezi temizliyormuş gibi yaptı ve seçimin bitmesiyle beraber o gemicik de seçimle beraber gitti. Ama biz buradayız. Geleceğimize sahip çıkmak, körfezimize, denizimize sahip çıkmak için buradayız. Körfezi temizlemeye söz verenlere bu sözlerini unutturmamak için buradayız. Fethiye Körfezi'ni kaderine terk etmeyeceğiz."

Kaynak: ANKA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
