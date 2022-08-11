Büyük Samanlık Plajı'nda Mavi Bayrak 'Çevre Eğitimi' verildi - Son Dakika
Üye Girişi

Büyük Samanlık Plajı'nda Mavi Bayrak 'Çevre Eğitimi' verildi

11.08.2022 18:13
Büyük Samanlık Plajı'nda Mavi Bayrak 'Çevre Eğitimi' verildi

Fethiye Şehit Yüzbaşı Özgür Özekin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin işlettiği Büyük Samanlık Plajında gerçekleştirilen, "Mavi Bayrak" çevre eğitiminde öğrenciler ile yöneticiler bilinçlendirildi.

Fethiye Şehit Yüzbaşı Özgür Özekin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin işlettiği Büyük Samanlık Plajında gerçekleştirilen, "Mavi Bayrak" çevre eğitiminde öğrenciler ile yöneticiler bilinçlendirildi.

Çevre Mühendisi Begüm Kavak, plajda çalışarak iş hayatına hazırlanan öğrencilere; sıfır atık, geri dönüşümün önemi ve iklim değişikliğine sebep olan etkenler hakkında bilgi verdi. Seminerin ardından Fethiye Şehit Özgür Özekin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Alpaslan Selçuk'a eğitim sertifikası takdim edildi.

"Gelecek Nesillere Aynı Güzellikte Bırakacağız"

Fethiye Şehit Özgür Özekin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Alpaslan Selçuk yaptığı açıklamada, "Geçtiğimiz aylarda Mavi Bayrak almaya hak kazanmıştık. Bu çerçevede en üst kademeden en alt kademeye kadar tüm personelimiz eğitim seminerinde yer aldı. Kurum yöneticisi olarak Mavi Bayrak programına katıldım ve sertifikamı aldım. Bu etkinlik hem Mavi Bayrak'ın devamı hem de doğamızın korunması adına yapıldı. Bu tür eğitimlerimiz devam edecek. Denizimizi ve doğamızı Atalarımızdan miras aldık ve bunu gelecek nesillere aynı güzellikte bırakacağız" diye konuştu. - MUĞLA

YORUMLAR
500
Şırnaklı öğrenciler eğitim kurumlarına masa, sıra, dolap ve sandalye üretiyor Şırnaklı öğrenciler eğitim kurumlarına masa, sıra, dolap ve sandalye üretiyor Yakıtı biten tekneyi KIYEM kurtardı Yakıtı biten tekneyi KIYEM kurtardı
Kaynak: İHA

Anadolu Lisesi, Fethiye, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Büyük Samanlık Plajı'nda Mavi Bayrak 'Çevre Eğitimi' verildi - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
17:44 Milli futbolcu Kaan Ayhan'a Türk başkandan çirkin teklif: Biraz ortalığı karıştırsın
17:36 Nihat Doğan'ın düğününden çok özel görüntüler! 'Ki Zava ki Büke' ile kurtlarını döktüler
17:22 TikTok'ta canlı yayın yapan 4 kadın, Türkiye'nin gündemine oturdu
17:06 Konyaspor'un Avrupa'daki rakibi Vaduz, meraklı bakışların arasında sokakta idman yaptı
17:02 Litrelerde alkol alan 18 yaşındaki örnek öğrenci kendini asarak canına kıydı
16:47 Şehit Astsubay Ferhat Gedik'in çatışmadan dakikalar önce Eren Bülbül'ün fotoğrafını çektiği ortaya çıktı
16:45 İsveç'te Türkiye'nin kırmızı bültenle aradığı dolandırıcının iadesine karar verildi
16:34 Galatasaraylı Yunus Akgün'e Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak'tan büyük jest! Lüks otomobil hediye etti
16:22 Yargı dizisinin hakime hanımı Başak Gümülcinelioğlu yeni sezonda başka bir dizide rol alacak
16:17 AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, Muharrem ayı sebebiyle evinin mutfağında aşure yaptı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.08.2022 18:14:11. #1.13#
SON DAKİKA: Büyük Samanlık Plajı'nda Mavi Bayrak 'Çevre Eğitimi' verildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement