Fethiyespor, Ankara Demirspor'a Yenildi

2'nci Lig Kırmızı Grup'ta alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren Fethiyespor, ikinci yarının ilk maçında Torbalı'da konuk ettiği Ankara Demirspor'a 1-0 yenildi. Müsabakanın ilk yarısı golsüz sona ererken, konuk Ankara Demirspor 77'nci dakikada Leon'un golüyle öne geçti: 0-1. Kalan dakikalarda başka gol olmadı. Ankara Demirspor sahadan galibiyetle ayrıldı. Bu sonuçla Fethiyespor 15 puanda kaldı. Fethiyespor, 13 Ocak Salı günü Ziraat Türkiye Kupası'nda Galatasaray'ı konuk edecek.