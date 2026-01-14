Fethiyespor, Galatasaray'a Yenildi Ama Beğeni Topladı - Son Dakika
Fethiyespor, Galatasaray'a Yenildi Ama Beğeni Topladı

14.01.2026 13:30
Fethiyespor, Galatasaray ile mücadelesinde 2-1 kaybetmesine rağmen performansıyla alkış aldı.

ZİRAAT Türkiye Kupası B Grubu'ndaki ikinci maçında evinde Galatasaray'a 2-1 mağlup olan Fethiyespor, sahadan eli boş ayrılmasına rağmen sergilediği futbolla beğeni topladı. Fethiyespor, tarihi gecede Süper Lig'de son 3 sezonun şampiyonu yıldızlar topluluğu Galatasaray'la başa baş mücadele etti. Galatasaray'la ilk kez karşı karşıya gelen lacivert-beyazlılar, güçlü rakibi karşısında ikinci yarıda yediği gollerle 2-0 geriye düştükten sonra da pes etmedi.

Müsabakanın 90'ıncı dakikasında Uğur'un attığı golle farkı 1'e indirip umutlanan Fethiye temsilcisi son düdüğün ardından hem kendi taraftarının hem de Galatasaraylı taraftarların alkışlarıyla soyunma odasına uğurlandı. Ev sahibi ekipte kaleci Arda Akbulut, Icardi'nin tekrarlanan 2 penaltı vuruşunu kurtararak geceye damga vurdu. Trabzonspor altyapısında yetişen Arda, "Herkesin ayağına yüreğine sağlık. Bizi destekleyen bütün taraftarımıza teşekkür ederiz. İnşallah daha güzel günlerle devam edeceğiz" dedi.

KARAFIRTINALAR: PUAN ALABİLİRDİK

Fethiyespor Teknik Direktörü Sait Karafırtınalar iki takım oyuncularını da tebrik ederek, "Güzel maç oldu. Belki puan da alabilirdik. Avrupa'nın en iyi takımlarından birine karşı oynuyorsunuz. Oyun geçişlerinde başarılı olduk. 0-0 giderken geniş alanları bulabilseydik daha farklı olabilirdi ama yapılan savunma ve mücadelemiz gayet iyiydi. Bunu lige de yansıtmalıyız. Son dakikalarda çok net iki pozisyonumuz var, direkten dönen toplarımız var. Kalecimiz iki penaltı kurtardı. Yapılabilecek her şeyi yaptık. Oyunu çirkinleştirmeden mücadele etmeye çalıştık" dedi.

Kaynak: DHA

