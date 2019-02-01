Fetih Müzesi'ne Ziyaretçi Akını

Osmangazi Belediyesi'nin gurur kaynağı Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi, açıldığı günden bu yana yerli ve yabancı turistlerin adeta akınına uğruyor. Yaklaşık 3 aydır tanıtım ziyaretlerine açık olan müze, iki yüz bininci ziyaretçisini de ağırlayarak Bursa'da kırılması güç bir rekora imza attı. 3 aylık sürede 50 ülkeden 200 bin kişi Fetih Müzesi'ni görme fırsatı buldu.

Yeşil bina konseptinde inşa edilen ve dünyanın en büyük tam panoramik müzesi olma özelliğini taşıyan Fetih Müzesi, mimarisiyle herkesi kendine hayran bırakırken, misafirlerini tarihte yolculuğa çıkartıyor. Bursa'nın fethinin tasvir edildiği panoramik resmin yanı sıra Osmanlı döneminin önemli olaylarının resmedildiği kronolojik sergi salonunda yer alan 16 tablo, ziyaretçileri büyülüyor. Fetih Müzesi'nin kubbe bölümünde yer alan resim ziyaretçileri, 6 Nisan 1326 yılının öğle saatlerine götürüyor. Tam panoramik olmasından dolayı 12 saniyelik bir şaşkınlık yaşayan ziyaretçiler, tek tek incelikle çizilmiş 10 bin figürün arasında kayboluyor. Kubbe içi, kapalı bir mekana girildiği halde, bir şekilde tekrar üç boyutlu dış mekana çıkılmış duygusunu yaşatıyor. Ziyaretçiler panoramik resmi dikkatli incelediklerinde 692 yıl öncesinin Bursa'sına gidiyor ve farklı iki kültürün buluşmasına tanıklık ediyor.

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, sadece Bursa'nın değil, tüm Türkiye'nin gurur kaynağı olan bir eseri hayata geçirmiş olmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade ederek, şunları kaydetti: "Bursa'ya gelen yerli ve yabancı turistler, Fetih Müzesi'ni gezmek istiyorlar. Müzemiz 200 yaklaşık üç ayda 200 bininci ziyaretçiyi ağırlayarak önemli bir rakama ulaştı. Müzeyi ziyaret eden herkes hayran kalarak ayrıldı. İnsanların bu tepkileri de bizlerin ne kadar özel bir eser yapmış olduğumuzu ortaya koyuyor" dedi