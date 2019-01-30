Fetişizm Nedir?
8 dakika önce
İlkel toplumlarda doğaüstü bir güç ve etkisi olduğuna inanılan canlı veya cansız nesnelere tapınma, tapıncakçılık, putperestlik.
İlkel toplumlarda doğaüstü bir güç ve etkisi olduğuna inanılan canlı veya cansız nesnelere tapınma, tapıncakçılık, putperestlik
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Haber Yayın Tarihi : 30.01.2019 08:00 Kaynak: Youtube
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