FETÖ'cüler, örgüt toplantılarını park ve hastane önlerinde yapıyor - Son Dakika

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyelerinin, 15 Temmuz darbe girişiminden sonra örgütsel toplantılarını park ve hastane önlerinde yaptığı belirlendi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunca, FETÖ/PDY'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, ByLock kullanıcısı olduğu belirlenen M.Ş'in ifadesinde yer alan ve fotoğraf teşhisinde beyan ettiği şahıslarla ilgili çalışma başlattı.

Savcılık tarafından 21 Ocak'ta 17 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarılmasının ardından eş zamanlı operasyon düzenleyen emniyet güçleri, 15 kişiyi yakaladı.

Gözaltına alınan şüphelilerin ifadeleri ve elde edilen bilgiler doğrultusunda yapılan araştırma sonucunda, FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında örgütsel toplantı ve faaliyetlerin gizlilik içerisinde yapıldığı, şüphelilerin dikkat çekmemek için park ve hastane bahçesi gibi halkın yoğun olduğu yerlerde, panelvan tipi araçlarda ve şehir dışındaki çiftliklerde buluştuğu belirlendi.

Meslekten ihraç edilenlere yardım toplanmış

Söz konusu toplantılarda, FETÖ'nün "masum" olduğu empoze edilerek örgütsel kopuşların önüne geçilmeye çalışıldığı, soruşturmalar kapsamında meslekten ihraç edilen memurlara maddi yardım toplandığı tespit edildi.

Soruşturma kapsamında, FETÖ mensubu olduğuna dair birden çok ihbar bulunan 9 şüphelinin örgüt talimatı sonrasında Bank Asya'daki hesabında artış görüldüğü, FETÖ mensubu olan ve ByLock kullanan diğer şahıslarla yoğun irtibatlarının bulunduğu, sosyal medyada hesaplarında örgüt lehine paylaşımlar yapıldığı belirlendi.

Şüphelilerin beyanları ve delil durumlarını dikkate alarak 6 şüphelinin serbest bırakılmasına karar veren savcılık, diğer 9 şüphelinin ise "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklanmaları talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk etti.

Bu arada hakimliğe sevk edilen şüphelilerden H.M'nin, o¨rgu¨tle bagˆlantılı oldugˆu gerekçesiyle kapatılan Kimse Yok mu Dernegˆi I·stanbul S¸ubesi'nde yo¨netim kurulu asil u¨yesi olduğu belirtildi.

İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği, 9 şüphelinin atılı suçtan tutuklanmasına karar verdi. Aynı soruşturma kapsamında 3 şüpheli de dana önce tutuklanmıştı.

Soruşturma kapsamında, firari 2 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.