Son Dakika Haberleri: "FETÖ darbe çağrışımı" davasında tahliyesine karar verilen Ahmet Altan hakkında, Başsavcılığın...
Son Dakika Güncel 'FETÖ darbe çağrışımı' davasında tahliyesine karar verilen Ahmet Altan hakkında, Başsavcılığın... - Son Dakika

"FETÖ darbe çağrışımı" davasında tahliyesine karar verilen Ahmet Altan hakkında, Başsavcılığın...

6 saat önce

"FETÖ darbe çağrışımı" davasında tahliyesine karar verilen Ahmet Altan hakkında, Başsavcılığın itirazı üzerine yakalama kararı çıkarıldı.

"FETÖ darbe çağrışımı" davasında tahliyesine karar verilen Ahmet Altan hakkında, Başsavcılığın itirazı üzerine yakalama kararı çıkarıldı

Ahmet Altan, Başsavcı, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.11.2019 07:34 Kaynak: AA
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