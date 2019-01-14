Fetö'den Aranan Şüpheli Tutuklandı
48 dakika önce
ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde FETÖPDY terör örgütü üyesi olmak suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan N.U., jandarma tarafından yakalandıktan sonra tutuklandı.
ANTALYA'nın Manavgat
ilçesinde FETÖPDY terör örgütü üyesi olmak suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan N.U., jandarma tarafından yakalandıktan sonra tutuklandı. Diyarbakır Ağır Ceza Mahkemesi
tarafından 'FETÖPDY terör örgütüne üye olmak' suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası verilen N.U.'nın Sağırin Mahallesi'nde saklandığı ihbarı üzerine Manavgat İlçe Jandarma
Komutanlığı ekipleri tarafından çalışma başlatıldı. Yapılan araştırma sonucunda N.U.'nun yakalanması amacıyla jandarma tarafından operasyon düzenlendi. Bu sabah yapılan operasyonda 15 Temmuz darbe girişiminin ardından öğretmenlik mesleğinden ihraç edildiği belirtilen N.U. saklandığı evde yakalanarak, gözaltına alındı. Jandarmada işlemleri tamamlanan N.U sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı. - Manavgatantalya
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Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 04:37 Kaynak: DHA
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