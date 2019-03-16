Son Dakika Haberleri: Fetö'den Tarikatlara Kayyum Yalanı

Fetö'den Tarikatlara Kayyum Yalanı

1 saat önce

FETÖ'cülerin sosyal medyadan ülke gündemi üzerinde algı operasyonu çekme girişimleri yeniden hortladı.

Fetö'den Tarikatlara Kayyum Yalanı, System.String[]
FETÖ'cülerin sosyal medyadan ülke gündemi üzerinde algı operasyonu çekme girişimleri yeniden hortladı.

Ahmet Nesin geçtiğimiz günlerde Diyanet'in gizli bir kitap hazırladığını ve kitapta "tarikatların ve cemaatlerin devlet tarafından kontrol edilmesinin" önerildiğini iddia etti. Ardından da "Bu kitap seçimlerden önce yayınlanırsa tarikatlar Erdoğan'a oy vermez" ifadesini kullandı. Yazının yayımlanması sonrasında FETÖ'cüler sahte hesaplardan 'Tarikatlara kayyum atanacak', 'Tarikatların mallarına çökecekler', 'Tarikatların mal varlıkları satılsın, Erken Emeklilik için fon oluşturulsun' gibi birbirine karşıt görüşler içeren paylaşımlarda bulunulduğu görüldü. Bu algı operasyonu ile FETÖ'nün tarikat üyelerini seçimler öncesinde hükümet aleyhine kışkırtmayı amaçladığı yorumları yapılıyor. - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.03.2019 07:55 Kaynak: İHA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



49 Kişinin Hayatını Kaybettiği Terör Saldırısına Futbol Dünyası Sessiz Kalmadı Erdoğan, 49 Kişinin Katledildiği Saldırı Sonrası Yeni Zelanda Devlet Başkanı ile Görüştü Üsküdar'da Denizde Erkek Cesedi Bulundu Sosyetik Kasap Nusret Gökçe'nin 24 Ayar Altınlı Etleri Sosyal Medyayı Salladı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.3.2019 09:16:37. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Fetö'den Tarikatlara Kayyum Yalanı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]