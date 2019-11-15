Son Dakika Haberleri: FETÖ'den yakalanan şahsın gözaltı süresi uzatıldı
Son Dakika 3. Sayfa FETÖ'den yakalanan şahsın gözaltı süresi uzatıldı - Son Dakika

FETÖ'den yakalanan şahsın gözaltı süresi uzatıldı

6 saat önce

Samsun'da, Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında arandığı iddia edilen 1 kişi polisin uygulaması sırasında yakalandı.

FETÖ'den yakalanan şahsın gözaltı süresi uzatıldı, System.String[]

Samsun'da, Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında arandığı iddia edilen 1 kişi polisin uygulaması sırasında yakalandı. Mahkemeye sevk edilen şahsın gözaltı süresi uzatıldı.


Olay, Samsun'un Atakum ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Denizevleri Polis Merkezi ekiplerince yapılan uygulama sırasında kimlik soruşturmasında H.F.B.'nin Samsun Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında arandığı ortaya çıktı. Gözaltına alınan şüpheli, Samsun Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. H.F.B., Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren H.F.B.'nin gözaltı süresi uzatılarak yeniden Samsun Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. - SAMSUN

3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 15.11.2019 07:37 Kaynak: İHA
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