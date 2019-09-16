Son Dakika Haberleri: FETÖ'den yargılanan eski dekan ve eşine beraat kararı
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FETÖ'den yargılanan eski dekan ve eşine beraat kararı

1 saat önce

Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) üye olduğu gerekçesiyle hakkında dava açılan eski İzmir Katip Çelebi Üniversitesi (İKÇÜ) Su Ürünleri Fakültesi Dekanı Ahmet Adem Tekinay ile eşinin beraatine karar verildi.

FETÖ'den yargılanan eski dekan ve eşine beraat kararı, System.String[]

Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) üye olduğu gerekçesiyle hakkında dava açılan eski İzmir Katip Çelebi Üniversitesi (İKÇÜ) Su Ürünleri Fakültesi Dekanı Ahmet Adem Tekinay ile eşinin beraatine karar verildi.

İzmir 13. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz sanıklar Ahmet Adem Tekinay ile eşi eski İKÇÜ şube müdürü Gülhan Tekinay ve avukatları katıldı.

Gizli tanık "Kaktüs", sanık Ahmet Adem Tekinay'ın, rektörlükte alınan her kararda etkisi olduğunu, eşinin de "yurtların ablası" diye söylendiğini ileri sürdü.

İddia makamı, sanıkların "silahlı terör örgütü örgütü üyeliği"nden cezalandırılması ve sanık Ahmet Adem Tekinay'ın malvarlığı üzerindeki tedbirin kaldırılması yönünde mütalaa verdi.

Gülhan Tekinay ise terör örgütü üyesi olmadığını savunarak beraat talebinde bulundu.

Ahmet Adem Tekinay da örgütle ilgili bildiklerini paylaştığını ifade ederek, "Örgütün hiyerarşik yapısı içinde yer almadım. Beraatimi talep ediyorum." diye konuştu.

Mahkeme heyeti, sanıkların delil yetersizliğinden beraatine karar verdi.

Olay

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının İKÇÜ'deki FETÖ yapılanmasına yönelik soruşturması kapsamında tutuklanan eski dekan Ahmet Adem Tekinay ile tutuksuz yargılanan eşi Gülhan Tekinay hakkında "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçlamasıyla 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılmıştı.

Ahmet Adem Tekinay, yargılama sürecinde tahliye edilmişti.

Ahmet Adem Tekinay, İzmir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.09.2019 12:56 Kaynak: AA
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