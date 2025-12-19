Fettullah Gülen'in yeğeni Yasir Gülen İstanbul'da yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Fettullah Gülen'in yeğeni Yasir Gülen İstanbul'da yakalandı

Haberin Videosunu İzleyin
Fettullah Gülen\'in yeğeni Yasir Gülen İstanbul\'da yakalandı
19.12.2025 11:12  Güncelleme: 11:32
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Fettullah Gülen\'in yeğeni Yasir Gülen İstanbul\'da yakalandı
Haber Videosu

İstanbul'da hakkında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan arama kararı bulunan FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in yeğeni Yasir Gülen'in yakalanmasına yönelik operasyon düzenlendi. Teknik ve fiziki takibin ardından Yasir Gülen, Ümraniye'de saklandığı adreste yakalandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve İstihbarat Şube Müdürlüğü koordinesinde, Fetullahçı Terör Örgütü'nden (FETÖ) arananların yakalanmasına yönelik çalışma yürütüldü.

FETULLAH GÜLEN'İN YEĞENİ YAKALANDI

Çalışmalarda, FETÖ kapsamında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan aranması bulunan, Bank Asya hesaplarında artış olan ve sözde sohbetlere katıldığı tespit edilen örgütün elebaşı Fetullah Gülen'in ağabeyi Salih Gülen'in oğlu Yasir Gülen'in İstanbul'da olduğu belirlendi.

Fettullah Gülen'in yeğeni Yasir Gülen İstanbul'da yakalandı

Ekipler, teknik ve fiziki takibin ardından şüphelinin Ümraniye'de saklandığı adresi tespit etti.

Söz konusu adrese düzenlenen operasyonla yakalanan zanlı, işlemleri için emniyete götürüldü.

Kaynak: AA

Operasyon, Ümraniye, İstanbul, Güvenlik, Güncel, Gündem, Terör, Son Dakika

Son Dakika Güncel Fettullah Gülen'in yeğeni Yasir Gülen İstanbul'da yakalandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Murat Çil Murat Çil:
    10 yıldır yakala yakala bitmediler kaç kişi bunlar aga 2 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yüzyılın Konut Projesi’ne başvurular için son gün Yüzyılın Konut Projesi'ne başvurular için son gün
Hastalarını zehirleyerek öldüren anestezi uzmanının cezası belli oldu Hastalarını zehirleyerek öldüren anestezi uzmanının cezası belli oldu
Kenan Yıldız, Juventus’ta kasım ayının en değerli oyuncusu seçildi Kenan Yıldız, Juventus'ta kasım ayının en değerli oyuncusu seçildi
Asgari Ücret Komisyonu 2. kez toplandı Bakan Işıkhan: Şu an ortada rakam yok Asgari Ücret Komisyonu 2. kez toplandı! Bakan Işıkhan: Şu an ortada rakam yok
Türkiye’de en soğuk yeri İlçe buzdan şehre döndü Türkiye'de en soğuk yeri! İlçe buzdan şehre döndü
Bahçeli: İmralı’nın cezaevinden çıkma ve özgürlük talebi yok Bahçeli: İmralı'nın cezaevinden çıkma ve özgürlük talebi yok
Fenerbahçe’nin yıldızı gemileri yaktı ’’Oynamak istemiyorum, ben gideceğim’’ demiş Fenerbahçe'nin yıldızı gemileri yaktı! ''Oynamak istemiyorum, ben gideceğim'' demiş
Uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan ünlülerden ilk görüntü Uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan ünlülerden ilk görüntü

11:38
Bakan Tunç açıkladı Vatandaşın mağdur olduğu konuda bankalar da sorumlu olacak
Bakan Tunç açıkladı! Vatandaşın mağdur olduğu konuda bankalar da sorumlu olacak
11:37
İstanbul’da uyuşturucu operasyonunda oyuncu Ezgi Eyüboğlu dahil 7 kişi gözaltına alındı
İstanbul'da uyuşturucu operasyonunda oyuncu Ezgi Eyüboğlu dahil 7 kişi gözaltına alındı
11:10
Fenerbahçe, Samsunspor’un yıldızını radara aldı
Fenerbahçe, Samsunspor'un yıldızını radara aldı
11:06
Son 4 gün Boşaltılmazsa polis eşliğinde yıkım yapılacak
Son 4 gün! Boşaltılmazsa polis eşliğinde yıkım yapılacak
10:40
Yılbaşında lapa lapa kar geliyor İstanbul’da 10 yıl sonra bir ilk
Yılbaşında lapa lapa kar geliyor! İstanbul'da 10 yıl sonra bir ilk
10:21
Mezarda alkol polemiği büyüyor: Tartışmaya Külliye’de dahil oldu
Mezarda alkol polemiği büyüyor: Tartışmaya Külliye'de dahil oldu
10:11
“Mehmet Akif alem yaparken görüntülü arardı“ iddialarına Süleyman Soylu’dan yanıt
"Mehmet Akif alem yaparken görüntülü arardı" iddialarına Süleyman Soylu'dan yanıt
09:29
Sabah namazına giden vatandaş, kapısını çaldığı imamın cevabıyla şoke oldu
Sabah namazına giden vatandaş, kapısını çaldığı imamın cevabıyla şoke oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.12.2025 12:14:17. #7.12#
SON DAKİKA: Fettullah Gülen'in yeğeni Yasir Gülen İstanbul'da yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.