FETÖ firarisi Gaziantep'te yakalandı

Gaziantep'in Araban ilçesinde, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi olduğu gerekçesiyle hakkında kesinleşmiş 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Araban İlçe Emniyet Amirliği ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.
Ekipler belirlenen adreslere düzenledikleri operasyonda, hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlüyü yakaladı.
Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
