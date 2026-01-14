FETÖ Hükümlüsü Yakalandı - Son Dakika
FETÖ Hükümlüsü Yakalandı

14.01.2026 13:40
Nevşehir'de 7 yıl 6 ay hapis cezası bulunan FETÖ üyesi N.P. operasyonla yakalandı.

Nevşehir'de, hakkında 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) hükümlüsü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör suçlarından arananların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

Ekipler, FETÖ üyesi olmak suçundan hakkında 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan N.P'yi operasyonla yakaladı.

Hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA

