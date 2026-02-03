FETÖ Medya Patronu Diagne'nin İadesi Mart'ta Belirlenecek - Son Dakika
FETÖ Medya Patronu Diagne'nin İadesi Mart'ta Belirlenecek

03.02.2026 21:41
FETÖ'nün Senegal'deki medya patronu Madiambal Diagne, Fransa'dan iade edilip edilmeyeceği belli olacak.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Senegal'deki yapılanmasında kilit rol oynayan medya patronu ve iş adamı Madiambal Diagne'nin, kaçtığı Fransa'dan Senegal'e iade edilip edilmeyeceği martta netlik kazanacak.

Versailles Temyiz Mahkemesi, Senegal'de hakkında yürütülen mali soruşturmalar kapsamında yurt dışına çıkış yasağına rağmen Fransa'ya kaçmayı başaran Diagne'nin ülkesine iadesine ilişkin kararı 3 Mart 2026'da açıklayacağını bildirdi.

Dakar Cumhuriyet Başsavcılığının koordinasyonunda Mali Suçlarla Mücadele Biriminin yürüttüğü soruşturmada Diagne, "kara para aklama" ve "kamu kaynaklarını kötüye kullanmak"la suçlanıyor.

Eski Cumhurbaşkanı Macky Sall döneminde kamu ihalelerinden komisyon alarak yasa dışı fonlar elde etmekle suçlanan Diagne hakkında, resmi gelir beyanı ile sahip olduğu mal varlığı arasında orantısız bir fark bulunması nedeniyle "haksız zenginleşme" suçlaması da bulunuyor.

Dakar-Paris hattı gerilebilir

Senegal'in Interpol aracılığıyla hakkında kırmızı bülten çıkardığı Diagne, 21 Ekim 2025'te Fransa'da kısa süreli gözaltına alınmış ve adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Senegal'in Fransa'ya ilettiği iade talebinin incelenmesi için gereken iki haftalık sürenin sonunda Diagne, 4 Kasım 2025'te da Versailles Temyiz Mahkemesinin Soruşturma Dairesi huzuruna çıkmıştı.

Mahkeme, kararını önce 25 Kasım 2025'te, ardından ek bilgi talebinde bulunarak 3 Şubat'ta açıklayacağını duyurmuştu.

Kendisini FETÖ okullarının temsilcisi olarak tanıtıyor

Diagne, hakkında başlatılan soruşturmanın yanı sıra Senegal'deki FETÖ yapılanmasıyla kurduğu yakın ilişkilerle tanınıyor.

FETÖ yapılanması, Senegal'deki okullarının Türkiye'ye devredilmesinin önüne geçmek için okul hisselerinin bir kısmını Diagne'ye devretmişti.

Diagne, o dönemki bağlantıları sayesinde Türkiye Maarif Vakfının (TMV) eğitim yetkisini geciktirmiş, aynı zamanda öğrenci velilerini TMV'yi protesto konusunda örgütlemeye çalışmıştı.

17 Nisan 2024'te, yeni seçilen Cumhurbaşkanı Bassirou Diomaye Faye'e gönderdiği mektupta, Diagne'nin kendini "Yavuz Selim Grubu Yönetim Kurulu Başkanı" olarak tanıtması dikkati çekmişti.

FETÖ elebaşının cenazesine gitmişti

Gazetesinde Türkiye ve TMV'yi karalamaya yönelik haberlere de yer veren Diagne, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in New Jersey eyaletindeki cenaze törenine de katılmıştı.

Diagne, cenazeye ilişkin, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından Gülen ile fotoğrafını paylaşarak FETÖ elebaşının, ölümünden kısa süre önce yakın çevresine kendisinden bahsettiğini yazmıştı.

Paylaşımında, Gülen ile "çok derin kişisel ilişkileri" olduğunu belirten Diagne, kendisiyle sık sık Pensilvanya'da görüştüğünü ifade etmişti.

Kaynak: AA

