Son Dakika Haberleri: Fetö'nün Askeri Yapılanmasına Dev Operasyon: 52 Gözaltı

Fetö'nün Askeri Yapılanmasına Dev Operasyon: 52 Gözaltı

15 dakika önce

- FETÖ'nün askeri yapılanmasına dev operasyon: 52 gözaltı Adana merkezli 20 ilde düzenlenen operasyonda aralarında albay, yarbay, yüzbaşı ve binbaşıların da bulunduğu 42'si muvazzaf 52 asker gözaltına alındıADANA - Adana merkezli 20 ilde düzenlenen Fetullahçı Terör Örgütü'nün askeri...

- FETÖ'nün askeri yapılanmasına dev operasyon: 52 gözaltı
Adana merkezli 20 ilde düzenlenen operasyonda aralarında albay, yarbay, yüzbaşı ve binbaşıların da bulunduğu 42'si muvazzaf 52 asker gözaltına alındı

ADANA - Adana merkezli 20 ilde düzenlenen Fetullahçı Terör Örgütü'nün askeri yapılanmasına yönelik operasyonda aralarında albay, yarbay, yüzbaşı ve binbaşıların da bulunduğu 42'si muvazzaf 52 asker gözaltına alındı.
Adana Cumhuriyet Başsavcılığının Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, Adana merkezli 20 ilde şafak vakti FETÖ'nün askeri yapılanmasına yönelik operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında 42'si muvazzaf 52 asker gözaltına alındı. Gözaltına alınan ve aralarında albay, yarbay, yüzbaşı ve binbaşının da bulunduğunu şüphelilerin ankesörlü telefonla örgütün mahrem imamlarıyla bağlantı halinde oldukları ileri sürüldü.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 08:18 Kaynak: İHA

Adana, Güncel
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