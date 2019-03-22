Son Dakika Haberleri: Fetö'nün Gürcistan Yapılanmasındaki İsim Yakalandı

Fetö'nün Gürcistan Yapılanmasındaki İsim Yakalandı

45 dakika önce

ANKARA Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, FETÖ/PDY'nin yurt dışı faaliyetlerine yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında, örgütün Gürcistan yapılanmasında yer aldığı belirlenen şüpheli Erol G., İstanbul'da yakalandı.

Fetö'nün Gürcistan Yapılanmasındaki İsim Yakalandı, System.String[]
ANKARA Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, FETÖ/PDY'nin yurt dışı faaliyetlerine yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında, örgütün Gürcistan yapılanmasında yer aldığı belirlenen şüpheli Erol G., İstanbul'da yakalandı.

Cumhuriyet Savcısı Adem Akıncı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Gürcistan'da FETÖ adına faaliyet gösteren şirketin ortaklarından olduğu ve terör örgütünün yönetici pozisyonunda yer aldığı belirlenen Erol G. hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Şüpheli Erol G., İstanbul'da kimlik kontrolü sırasında hakkındaki yakalama kararı nedeniyle gözaltına alındı. Erol G., savcılığın talimatıyla Ankara'ya getirilerek Emniyet Müdürlüğünde sorguya alındı. - Ankara

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.03.2019 05:16 Kaynak: DHA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Başkent'te Kamyonu TIR'a Bağlayıp Çalan Hırsızlar Pes Dedirtti Anne, Kızına Cinsel İstismarda Bulunan Sapığın Mesajlarını İfşa Etti Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Suikast Girişimi Davasında Karar Verildi Merkez Bankası 1 Hafta Vadeli Repo İhalelerine Ara Verdi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.3.2019 18:01:57. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Fetö'nün Gürcistan Yapılanmasındaki İsim Yakalandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]