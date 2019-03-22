Fetö'nün Gürcistan Yapılanmasındaki İsim Yakalandı
45 dakika önce
ANKARA Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, FETÖ/PDY'nin yurt dışı faaliyetlerine yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında, örgütün Gürcistan yapılanmasında yer aldığı belirlenen şüpheli Erol G., İstanbul'da yakalandı.
ANKARA Cumhuriyet Başsavcılığı
'nın, FETÖ/PDY'nin yurt dışı faaliyetlerine yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında, örgütün Gürcistan
yapılanmasında yer aldığı belirlenen şüpheli Erol G., İstanbul
'da yakalandı. Cumhuriyet Savcısı
Adem Akıncı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Gürcistan'da FETÖ adına faaliyet gösteren şirketin ortaklarından olduğu ve terör örgütünün yönetici pozisyonunda yer aldığı belirlenen Erol G. hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Şüpheli Erol G., İstanbul'da kimlik kontrolü sırasında hakkındaki yakalama kararı nedeniyle gözaltına alındı. Erol G., savcılığın talimatıyla Ankara
'ya getirilerek Emniyet Müdürlüğünde sorguya alındı. - Ankara
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Haber Yayın Tarihi : 22.03.2019 05:16 Kaynak: DHA
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