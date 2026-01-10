FETÖ Operasyonlarında 77 Şüpheli Yakalandı - Son Dakika
FETÖ Operasyonlarında 77 Şüpheli Yakalandı

10.01.2026 10:05
İçişleri Bakanı, 34 ilde FETÖ'ye yönelik yapılan operasyonlarda 77 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "34 ilde FETÖ'ye yönelik Jandarmamız tarafından son 2 haftadır devam eden operasyonlarımızda 77 şüpheliyi yakaladık 43'ü tutuklandı" dedi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, milli iradeye karşı kurulan tuzaklar bir bir bozulduğuna dikkati çekti. Bakan Yerlikaya, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"34 ilde FETÖ'ye yönelik Jandarmamız tarafından son 2 haftadır devam eden operasyonlarımızda 77 şüpheliyi yakaladık 43'ü tutuklandı. 1'i hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor. Cumhuriyet Başsavcılıklarımız ile Jandarma TEM Daire Başkanlığımız koordinesinde, İl Jandarma Komutanlıklarınca; Afyonkarahisar, Aksaray, Ankara, Antalya, Burdur, Bursa, Çankırı, Çorum, Diyarbakır, Düzce, Edirne, Elazığ, Eskişehir, Giresun, Gümüşhane, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kırıkkale, Kocaeli, Kütahya, Manisa, Muğla, Ordu, Osmaniye, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon, Van, Yozgat ve Zonguldak'ta düzenlenen operasyonlarda yakalanan şüphelilerin; Terör örgütünün güncel yapılanması içerisinde faaliyet yürüttükleri, Ankesörlü telefonlarla örgüt içerisinde sorumlu şahıslarla irtibatta bulundukları, Terör örgütüyle iltisaklı sözde yardım kuruluşlarına finans sağladıkları, Sosyal medya hesapları üzerinden terör örgütü propagandası yaptıkları tespit edildi. Savcılıklarımızca haklarında soruşturma başlatıldı. Devletimizin bütünlüğüne, milletimizin huzuruna kastedenlerle mücadelemiz kararlılıkla devam ediyor Emeği geçenleri tebrik ediyorum." - ANKARA

Kaynak: İHA

İçişleri Bakanı, Güvenlik, 3-sayfa, Terör, Son Dakika

