FETÖ Operasyonunda 9 Şüpheli Gözaltına Alındı
Son Dakika Logo
Güncel

FETÖ Operasyonunda 9 Şüpheli Gözaltına Alındı

12.01.2026 17:45
Burdur merkezli operasyonda 6 ilde 13 şüpheliden 9'u gözaltına alındı, 4'ü aranıyor.

Burdur merkezli 6 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik eş zamanlı düzenlenen operasyonda haklarında yakalama kararı çıkarılan 13 şüpheliden 9'u gözaltına alındı.

Burdur Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ'nün Litvanya Eğitim ve Öğrenci Mahrem Yapılanması'nda oldukları, ardışık arandıkları, mahrem sözde sorumlularıyla irtibatta oldukları, yurt dışına çıkış kayıtlarına bakıldığında beraber hareket ettikleri ve gizli haberleşme programı ByLock yazışmalarında adlarının geçtiği tespit edilen Burdur, İstanbul, Rize, Şanlıurfa, Muğla ve İzmir illerindeki 13 şüpheliyi yakalamak için çalışma yapıldı.

Söz konusu illerde belirlenen adreslere eş zamanlı düzenlenen operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı, yurt dışında olduğu tespit edilen 4 şüpheli ise aranıyor.

Burdur'a getirilen şüphelilerin İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğündeki işlemleri devam ediyor.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Politika, Güvenlik, Burdur, Güncel, Terör

