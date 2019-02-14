Bartın
'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında 3 sanığın ayrı ayrı yargılandığı davalarda, tanıkların daha önceki ifadelerini çeşitli nedenlerle değiştirmesi mahkeme başkanının dikkatini çekti.
Bartın Ağır Ceza Mahkemesindeki ilk duruşmada, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlamasıyla yargılanan tutuksuz sanık M.Y. savunma yaptı.
M.Y, söz konusu yapının toplantılarına katılmadığını, örgütsel bir faaliyette bulunmadığını öne sürdü. Bank Asya
'ya yatırdığı paranın talimatla olmadığını ve bireysel bankacılık kapsamında işlem yaptığını belirten M.Y, "TMSF'ye geçtikten sonra da söz konusu bankaya para yatırdım. Gazete aboneliğim de çocuğumun gittiği dershanenin gazetenin deneme sınavı eki verdiğini söylemesinden dolayıdır. Yardım kastıyla hareket etmedim." diye konuştu.
Tanık H.Ö. de M.Y'nin yakın arkadaşı olduğunu ve örgüt faaliyetleri kapsamında herhangi bir davranışını görmediğini söyledi.
Mahkeme başkanının, "Daha önceki ifadende sanığın sohbet toplantılarına katıldığını söylemişsin." sözü üzerine H.Ö, "Kastım sohbet değildi, ev ziyaretleriydi." dedi.
Mahkeme başkanı bunun üzerine sert bir şekilde "Oradaki ifadende sohbet toplantıları diyorsun, şimdi ev ziyaretleri. Toplantı ayrı şey, ziyaret ayrı şey. Bu kadar da çelişki olmaz." ifadesini kullandı.
"Panik ve korkuyla söylemiş olabilirim"
Aynı mahkemedeki ikinci duruşmada, tutuksuz yargılanan M.Ş. de hakkındaki suçlamaları kabul etmeyerek, sohbet toplantılarına katılmadığını ileri sürdü.
Yatırım amacıyla Bank Asya'ya yatırdığı bin 550 doları bankanın terör örgütüyle bağlantılı olmasının açıklanmasından 10 gün sonra çektiğini savunan M.Ş, "Ben örgüt hiyerarşisine girmedim. Babam yeni doğan oğluma Fethullah ismi vermişti. Bu ismi de mahkemede 'Mustafa' olarak değiştirdik." ifadelerini kullandı.
Tanık olarak dinlenen M.Y'nin sanığı herhangi bir toplantıda görmediğini söylemesi üzerine mahkeme başkanı "Daha önceki ifadende sanığın sohbet toplantılarına katıldığını ve her hafta birinin evinde toplanıldığını söylemişsin." dedi.
M.Y, "Gözaltındayken psikolojik durumum iyi değildi. Panik ve korkuyla söylemiş olabilirim." karşılığını verdi.
Mahkeme heyeti, dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için duruşmaları 9 Nisan'a erteledi
- "O zaman kalp ameliyatı geçirmiştim, heyecanlıydım. O sözlerime katılmıyorum"
Üçüncü duruşmada da tutuksuz sanık Z.Y, vatan millet aleyhine bir faaliyette bulunmadığını, sohbetlere katılmadığını, faizsiz olması nedeniyle ve talimattan habersiz şekilde Bank Asya'ya para yatırdığını öne sürdü.
Tanık H.Ö. de sanığın sohbet toplantılarına katılıp katılmadığını bilmediğini söyledi.
Yine mahkeme başkanının, "Daha önceki ifadende 'Sohbet toplantılarına katılırdım, orada Z.Y'yi de görürdüm.' demişsin." sözü üzerine H.Ö, "O zaman kalp ameliyatı geçirmiştim, heyecanlıydım. O sözlerime katılmıyorum." yanıtını verdi.
Mahkeme heyetinin, "Şu anda iyi misin? Şimdi de heyecanlısın, yalan söylüyor olabilir misin?" şeklinde sorular yönelttiği tanık H.Ö, "Şimdi doğruları söylüyorum." dedi.
"Antidepresan ilaçları kullanıyordum. Panik atağım var. Heyecanla söyledim"
Tanık H.U. da sanığın örgütsel bir faaliyetinin olup olmadığını bilmediğini belirtti.
Mahkeme başkanının daha önceki ifadesinde sanığın sohbet toplantılarına katıldığı yönünde ifadesini hatırlattığı tanık H.U. "Antidepresan ilaçları kullanıyordum. Panik atağım var. Heyecanla söyledim." dedi.
Duruşma, dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için 29 Mart'a ertelendi.