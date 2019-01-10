Fetö Sanığı Eski Uşak Belediye Başkanı Erdoğan'ın Yargılandığı Dava

Uşak
Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında haklarında dava açılan eski Uşak Belediye Başkanı Ali Erdoğan
, eşi Aysun Erdoğan ile eski Belediye Başkan Yardımcısı Ömer Oktay Akarca
'nın yargılanmasına devam edildi.
Uşak 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, sanıklar Ali Erdoğan
, eşi Aysun Erdoğan, Ömer Oktay Akarca ve avukatları katıldı.
Duruşmada tanık olarak ifadesine başvurulan eski AK Parti Uşak İl Başkanı Hilmi Alper
'in beyanları okundu.
Mahkeme başkanı, Alper'in ifadeleri ile ilgili Ali Erdoğan'a çeşitli sorular yöneltti.
Erdoğan ise Alper'in iddia ettiği gibi hiçbir zaman FETÖ ile iş birliği yapmadığını savunarak "Ben MHP
'den belediye başkanı seçildim. Beni AK Parti'ye davet ettiler, ben kabul etmedim. Şimdi FETÖ'nün beni desteklediğini söylemek doğru değil. Ben ülkücü bir siyasetçiyim. Burada yargılanmamın asıl sebebi de budur. Siyasi bir hesaplaşma yüzünden yargılanıyorum, FETÖ ile hiçbir zaman ilişkim olmadı." dedi.
Aysun Erdoğan ise suçsuz olduğunu belirterek beraatini istedi.
Eski Belediye Başkan Yardımcısı Ömer Oktay Akarca ise herhangi bir terör örgütü ile hiçbir zaman ilişkisi olmadığını savundu.
Ali Erdoğan'ın avukatı Hüsnü Şahin
Bülbül, müvekkili ile ilgili iddiaların somut delillere dayanmadığını ileri sürerek, "Mağdurlar siyasi hesaplaşmalarını mahkemeye FETÖ davası olarak getirmişlerdir. Bu durum gerçekten üzücüdür. Biz bir an önce gerçeğin ortaya çıkmasını istiyoruz" diye konuştu.
Sanık avukatları, müvekkillerinin mal varlıklarına konan tedbirlerin kaldırılmasını talep etti.
Mahkeme heyeti, bir sonraki duruşmaya eski AK Parti Uşak İl Başkanı Hilmi Alper'in getirilmesine, Ali Erdoğan döneminde belediyede işe alınanlarla ilgili herhangi bir FETÖ soruşturmasının olup olmadığının belirlenmesine, sanıkların mal varlıkları üzerindeki tedbirlerin devamına karar vererek delillerin toplanması için duruşmayı erteledi.
Ali Erdoğan, eşi Aysun Erdoğan, eski Belediye Başkan Yardımcısı Ömer Oktay Akarca, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 16 Ağustos 2016'da gözaltına alınmıştı. Ali Erdoğan ve eşi Aysun Erdoğan ile eski Belediye Başkan Yardımcısı Tuncay Yılmaz, "terör örgütü üyesi olmak" suçundan 23 Ağustos'ta tutuklanmış, Ömer Oktay Akarca ise sağlık sorunlarından dolayı adli kontrol kararıyla serbest bırakılmış, 29 Ocak 2018'de görülen ilk duruşmada Erdoğan ve eşi tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edilmişti.
Tuncay Yılmaz'ın, dosyası ayrılmış başka davada yargılanmasına karar verilmişti.