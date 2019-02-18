Son Dakika Haberleri: Fetö Sanığı Eski Yurt Çalışanına Hapis Cezası

Fetö Sanığı Eski Yurt Çalışanına Hapis Cezası

31 dakika önce

Karabük'te, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında tutuklu yargılanan eski yurt çalışanı, 6 yıl 3 ay hapse mahkum edildi.

Fetö Sanığı Eski Yurt Çalışanına Hapis Cezası, System.String[]
Karabük'te, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında tutuklu yargılanan eski yurt çalışanı, 6 yıl 3 ay hapse mahkum edildi.

Karabük 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, daha önce örgütle bağlantısı tespit edilen ve KHK ile kapatılan özel yurtta memur olarak çalışan tutuklu sanık Abdullah Doğru ile avukatı katıldı.


Esas hakkındaki mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, sanığın "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 5 yıldan 10 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti.


Son sözü sorulan sanık Doğru, hakkındaki suçlamaları kabul etmeyerek, beraatini istedi.


Kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanığı 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırdı.

Heyet, sanığın tutuklu bulunduğu süreyi göz önünde bulundurarak, adli kontrol şartıyla tahliyesine karar verdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.02.2019 04:52 Kaynak: AA

Karabük, Güncel
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