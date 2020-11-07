FETÖ üyelerini Yunanistan'a kaçırmak isteyen 2 şüpheli yakalandı - Son Dakika

FETÖ üyelerini Yunanistan'a kaçırmak isteyen 2 şüpheli yakalandı
07.11.2020 12:21
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde, yaklaşık 3 ay önce yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçmeye çalışan 22 kişinin bindiği lastik botta yakalanan 13 FETÖ şüphelisine yardım ettiği ileri sürülen 2 şüpheli gözaltına alındı.
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde, yaklaşık 3 ay önce yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçmeye çalışan 22 kişinin bindiği lastik botta yakalanan 13 FETÖ şüphelisine yardım ettiği ileri sürülen 2 şüpheli gözaltına alındı.
Ayvacık ilçesi Kadırga koyu açıklarında, 16 Ağustos'ta yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçmeye çalışan 22 kişinin bindiği lastik botta sahil güvenlik ekiplerince yakalanan 13 FETÖ şüphelisinin yasa dışı geçişini organize ettiği öne sürülen O.K ve M.U, Ayvacık Jandarma Komutanlığı ekiplerince saklandıkları adreste yakalandı.
Adreslerinde bir miktar uyuşturucu ele geçirilen 2 şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
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