FETÖ Üyesi Aranan Şahıs Yakalandı
FETÖ Üyesi Aranan Şahıs Yakalandı

FETÖ Üyesi Aranan Şahıs Yakalandı
20.01.2026 11:27
Afyonkarahisar'da FETÖ üyeliğinden aranan M.S., polis tarafından yakalanarak tutuklandı.

Afyonkarahisar'da FETÖ terör örgütüne üye olma suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası ile aranan şahıs polisin takibi sonrası yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı. Yapılan çalışmada M.S., isimli şahsın FETÖ terör örgütüne üye olma suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasıyla arandığı belirlendi. Ardından bahtın peşine düşen ekipler şüpheliyi kent merkezinde yakalayarak gözaltına aldı. Şahıs işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AFYONKARAHİSAR

