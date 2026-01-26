Sivas'ta Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi olduğu gerekçesiyle hakkında 3 yıl 1 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şubesi ekipleri, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firarilerin yakalanmasına yönelik çalışma yaptı.
Bu kapsamda, örgüte üye olduğu gerekçesiyle hakkında 3 yıl 1 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan Y.Y. yakalandı.
Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Son Dakika › Güncel › FETÖ Üyesi Firari Sivas'ta Yakalandı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.