FETÖ Üyesi Kuyucak\'ta Yakalandı

Aydın'ın Kuyucak ilçesinde FETÖ/PDY terör örgütüne üye olma suçundan aranan ve hakkında 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan şahıs jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör suçlarından aranan şahıslara yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında Kuyucak'ta gerçekleştirilen çalışmada, Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak (FETÖ) suçundan aranan ve hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.A. (42) yakalanarak gözaltına alındı. Hakkındaki adli işlemleri tamamlanan hükümlü, adli mercilere sevk edilmek üzere işlem başlatıldı. - AYDIN