FETÖ'ye Operasyonda 81 Şüpheli Yakalandı

12.01.2026 09:16
İçişleri Bakanı Yerlikaya, FETÖ'ye yönelik operasyonda 81 şüphelinin İstanbul ve diğer illerde yakalandığını açıkladı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul, Ankara, İzmir, Diyarbakır ve Balıkesir merkezli Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonlarda 81 şüphelinin yakalandığını bildirdi.

Yerlikaya, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, Emniyet Genel Müdürlüğü, KOM ve İstihbarat Başkanlıkları ile Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinasyonundaki çalışmalar, gizli tanıktan elde edilen dijital materyallerdeki bilgiler doğrultusunda İstanbul, Ankara, Diyarbakır, Balıkesir, Bilecik, Bursa, Erzincan, Hatay, İzmir, Kayseri, Kütahya, Manisa, Muğla, Sivas, Şanlıurfa ve Rize'de operasyon düzenlendiğini belirtti.

Aktif kamu görevlilerinin de içerisinde olduğu 81 şüphelinin yakalandığını vurgulayan Yerlikaya, şüphelilerin, örgütün gizli haberleşme programı ByLock kullanıcısı olduğu, örgütle bağlantılı şirketlerde kayıtlarının bulunduğu, FETÖ'nün "Emniyet mahrem yapılanmasında" sorumlu düzeyde faaliyet gösterdikleri ve hiyerarşiye göre hareket ettiklerinin belirlendiği bilgisini verdi.

Bakan Yerlikaya, şüphelilerin, çeşitli görev ve vasıflardaki örgüt üyelerinin sorumlu oldukları emniyet mensuplarıyla örgütsel görüşmeler gerçekleştirdiğinin tespit edildiğine işaret etti.

Kaynak: AA

