Son Dakika Haberleri: - FETÖ zanlısı vali ve iş adamları yargılanıyor
Son Dakika 3. Sayfa - FETÖ zanlısı vali ve iş adamları yargılanıyor

- FETÖ zanlısı vali ve iş adamları yargılanıyor

1 saat önce

- FETÖ zanlısı vali ve iş adamları yargılanıyorBURSA - Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na üye oldukları gerekçesiyle yargılandıkları davanın kararının bozulmasının ardından aralarında eski Bursa Valisi Şahabettin Harput ile bazı iş adamlarının da bulunduğu 48 sanığın...

- FETÖ zanlısı vali ve iş adamları yargılanıyor

BURSA - Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na üye oldukları gerekçesiyle yargılandıkları davanın kararının bozulmasının ardından aralarında eski Bursa Valisi Şahabettin Harput ile bazı iş adamlarının da bulunduğu 48 sanığın istinaf mahkemesindeki yargılamalarına devam edildi.

Bursa Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi tarafından konferans salonunda görülen duruşmaya eski Bursa Valisi Şahabettin Harput'un da aralarında bulunduğu 36 sanık katıldı. Geçen duruşmada cumhuriyet savcısı, Bursa eski Valisi Şahabettin Harput ile bazı iş adamlarının cezalarının artırılmasını istemişti. Bu duruşmada kimlik tespitlerinin ardından sanıklar mütalaaya karşı ifade verdi. Ahmet G., Ahmet K. ve Davut K., haklarındaki iddiaları kabul etmeyerek, silahlı terör örgütü üyesi olmadıklarını söyleyip, tahliye ile birlikte beraatlerini talep etti. 12 tutuksuz sanık ifade verdi. Tutuksuz sanıklar da haklarındaki iddiaları kabul etmeyerek beraatlerini istedi. Heyet, mütalaaya karşı diğer sanıkların da dinlenmesi için duruşmayı yarına erteledi.

- FETÖ zanlısı vali ve iş adamları yargılanıyor

Şahabettin Harput, Bursa, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 14.10.2019 06:08 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Sivas'ta at çiftliğinde yangın: Atlar zarar görmedi, çiftlik kullanılamaz halde
Genç kız, metrobüste kendisini taciz eden şüpheliyi çığlık atarak yakalattı Asker selamı veren Cengiz Ünder için Roma yaptırım uygulamayacak Milan, asker selamı veren Hakan Çalhanoğlu ile yollarını ayırma kararı aldı!

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.10.2019 19:37:57. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: - FETÖ zanlısı vali ve iş adamları yargılanıyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]