Fidan Çağrısına 2 Bin 516 Destek - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Fidan Çağrısına 2 Bin 516 Destek

24.01.2026 11:22
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Iğdır Valisi Taşolar'ın çiçek yerine fidan bağışı çağrısına 2 bin 516 fidanla destek verildi.

Iğdır Valisi Mustafa Fırat Taşolar'ın tebrik ziyaretlerinde çiçek yerine fidan bağışı yapılması çağrısına 2 bin 516 fidanla destek verildi.

Çankırı Valiliğinden Iğdır Valiliğine görevlendirilen Taşolar, kendisine tebrik için çiçek gönderilmesi yerine Erzurum Orman Bölge Müdürlüğüne fidan bağışı yapılması çağrısında bulundu.

Taşolar'ın çağrısı üzerine Iğdır'da dikilmek üzere 2 bin 516 fidan bağışlandı.

Valilikten yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Iğdırımızın yarınlarına nefes olan teşekkür. Valimiz Sayın Mustafa Fırat Taşolar'ın göreve başlama sürecinde, tebrik amacıyla çiçek ve benzeri hediyeler yerine toplam 2 bin 516 adet fidan bağışında bulunulmuştur. Bu anlamlı bağışlar, Iğdır'ın geleceğine dair ortak hassasiyetin güzel bir yansıması olmuştur. Gerek Iğdır'dan gerekse ülkemizin çeşitli şehirlerinden fidan bağışında bulunan herkese içtenlikle teşekkür ediyoruz."

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Güncel, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Güncel Fidan Çağrısına 2 Bin 516 Destek - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Araç sahibi ekspertizde gerçeği öğrenince fenalaştı Araç sahibi ekspertizde gerçeği öğrenince fenalaştı
Foyası ortaya çıkınca genç kıza iş teklifinde bulundu Foyası ortaya çıkınca genç kıza iş teklifinde bulundu
Cumhurbaşkanlığı Sağlık Politikaları Kurulu Üyesi: Bir paket sigara 300 TL olmalı Cumhurbaşkanlığı Sağlık Politikaları Kurulu Üyesi: Bir paket sigara 300 TL olmalı
Eski milli sporcu, kuryelik yaparken öldü Eski milli sporcu, kuryelik yaparken öldü
Fenomen öğretmenler furyasına biri daha eklendi İzleyenler Bakan Tekin’i etiketliyor Fenomen öğretmenler furyasına biri daha eklendi; İzleyenler Bakan Tekin'i etiketliyor
Acun Medya Genel Koordinatörü Esat Yontunç serbest bırakıldı Acun Medya Genel Koordinatörü Esat Yontunç serbest bırakıldı

11:46
Ardahan’da yeni valinin ilk icraatı tartışma yarattı
Ardahan'da yeni valinin ilk icraatı tartışma yarattı
11:28
Yıldız isimden yıllar sonra gelen itiraf: Başkan, karımdan daha çok hoşlanıyor gibiydi
Yıldız isimden yıllar sonra gelen itiraf: Başkan, karımdan daha çok hoşlanıyor gibiydi
11:12
Galatasaray, Uğurcan’dan sonra Trabzonspor’dan bir ismi daha alıyor
Galatasaray, Uğurcan'dan sonra Trabzonspor'dan bir ismi daha alıyor
11:11
ABD’de halkın öfkesi dinmiyor Felç edici soğuklara rağmen yüz binler meydanlarda
ABD'de halkın öfkesi dinmiyor! Felç edici soğuklara rağmen yüz binler meydanlarda
11:08
Balıkesir beşik gibi Peş peşe iki deprem daha meydana geldi
Balıkesir beşik gibi! Peş peşe iki deprem daha meydana geldi
11:02
Bayğaralar’a şafak baskını: Bakan Yerlikaya, nefes kesen operasyonun görüntülerini paylaştı
Bayğaralar'a şafak baskını: Bakan Yerlikaya, nefes kesen operasyonun görüntülerini paylaştı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.01.2026 12:09:44. #7.11#
SON DAKİKA: Fidan Çağrısına 2 Bin 516 Destek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.