Fidan'dan Suriye'deki Ateşkes Açıklaması - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Fidan'dan Suriye'deki Ateşkes Açıklaması

23.01.2026 21:56
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Dışişleri Bakanı Fidan, DEAŞ mahkumlarının tahliyesi sürecinde ateşkesin uzatılabileceğini belirtti.

(ANKARA) - Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suriye'deki ateşkese ilişkin, "DEAŞ mahkumlarının Suriye'den Irak'a tahliyesi söz konusu. Böyle bir sürecin olduğu dönemde belki ateşkesin bir müddet daha uzatılması gündeme gelebilir" ifadelerini kullandı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, NTV'de gündeme dair gelişmeler ve Türk dış politikasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Fidan, Suriye'de yarın süresi dolacak dört günlük ateşkese ilişkin, "DEAŞ mahkumlarının Suriye'den Irak'a tahliyesi söz konusu. Böyle bir sürecin olduğu dönemde belki ateşkesin bir müddet daha uzatılması gündeme gelebilir. Bugün Tom Barrack Suriye'deydi, dün de Erbil'deydi. Gün boyu haberleştik. Bugünkü görüşmeleri neticesinde de ortaya bir tablo çıktı. Bir görüşme trafiği var" dedi.

"Mazlum'un söz sahibi olacak bir şeyi yok"

Fidan, YPG içinde Mazlum Abdi'nin etrafında kendisine baskı yapan gruplar olduğu ve bunun da farklı sonuçları olabileceği gibi ihtimaller olup olmadığı sorusu üzerine "Mazlum Abdi'nin üzerinde iki tane insan vardır. Biri siyasi komiser, biri askeri komiser. Bu örgüt tarafından atanmıştır ve bu böyledir. Mazlum onlara, onlar Kandil'e, bu hikaye bu şekilde devam eder. Dolayısıyla Mazlum'un orada o kadar söz sahibi olacak bir şeyi yok" yanıtını verdi. Fidan, "O (Mazlum Abdi) mesaj taşıyıcı. Kendisine söyleneni iletmek zorundadır örgüte" ifadelerini kullandı.

Sürecek

Kaynak: ANKA

Dış Politika, Orta Doğu, Güvenlik, Politika, Suriye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Fidan'dan Suriye'deki Ateşkes Açıklaması - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Çiftçiden mest eden hareket Tarlalarını, evini ve yazlığını jandarmaya bağışladı Çiftçiden mest eden hareket! Tarlalarını, evini ve yazlığını jandarmaya bağışladı
Gece yarısı korkutan yangın Çok sayıda işyeri zarar gördü Gece yarısı korkutan yangın! Çok sayıda işyeri zarar gördü
Adnan Oktar’ın “veliahtı“ Serdar Dayanık yakalandı Adnan Oktar'ın "veliahtı" Serdar Dayanık yakalandı
Galatasaray, Noa Lang’ı İstanbul’a getirdi Galatasaray, Noa Lang'ı İstanbul'a getirdi
TBMM’den geçti En düşük emekli aylığı 20 bin lira oldu TBMM'den geçti! En düşük emekli aylığı 20 bin lira oldu
14 yaşındaki Nur Banu kanlar içinde ölü bulundu 14 yaşındaki Nur Banu kanlar içinde ölü bulundu

21:44
İmzayı attı İşte Noa Lang’ın Galatasaray’a maliyeti
İmzayı attı! İşte Noa Lang'ın Galatasaray'a maliyeti
21:18
MHP Genel Başkanı Bahçeli: Ahmet Özer’e 6 yıl 3 ay hapis cezası verilmesi ’’Terörsüz Türkiye’’ gaye ve gayretiyle taban tabana zıtlık taşımaktadır
MHP Genel Başkanı Bahçeli: Ahmet Özer'e 6 yıl 3 ay hapis cezası verilmesi ''Terörsüz Türkiye'' gaye ve gayretiyle taban tabana zıtlık taşımaktadır
21:10
Putin, göz diktiği bölge için Trump’a meydan okudu: Her halükarda sürdüreceğiz
Putin, göz diktiği bölge için Trump'a meydan okudu: Her halükarda sürdüreceğiz
20:48
Melis Sezen, Bali’de yağmur altındaki dansıyla sosyal medyayı salladı
Melis Sezen, Bali'de yağmur altındaki dansıyla sosyal medyayı salladı
19:39
Teğmen Deniz Demirtaş hakkında verilen ihraç kararı iptal edildi
Teğmen Deniz Demirtaş hakkında verilen ihraç kararı iptal edildi
19:06
İspanya, Trump’ın Barış Kurulu davetini reddetti
İspanya, Trump'ın Barış Kurulu davetini reddetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.01.2026 22:17:51. #7.11#
SON DAKİKA: Fidan'dan Suriye'deki Ateşkes Açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.