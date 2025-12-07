Fidan, Doha\'da Norveçli Bakanla Görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katar'ın başkenti Doha'da düzenlenen 23. Doha Forumu kapsamında Norveç Dışişleri Bakanı Espen Barth Eide ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katar'daki temaslarını sürdürüyor. Bakan Fidan, 23. Doha Forumu'na katılmak üzere geldiği başkent Doha'da Norveç Dışişleri Bakanı Espen Barth Eide ile görüştü. Toplantıda Gazze'deki durum, Ukrayna'daki gelişmeler ve Sudan'daki iç savaş ele alındı.

Bakan Fidan, Doha temasları çerçevesinde bugün Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud, Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin ve Lübnan Başbakanı Nawaf Salam ile bir araya gelmişti. - DOHA