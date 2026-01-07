Fidan, Malezya Başbakanı ile Görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Malezya Başbakanı Enver İbrahim ve Malezya Dışişleri Bakanı Mohamed Hasan ile Ankara'da bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Fidan, Türkiye-Malezya Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi Birinci toplantısına katılmak için Türkiye'ye gelen Malezya Başbakanı Enver İbrahim ve Malezya Dışişleri Bakanı Mohamed Hasan ile bir araya geldi. - ANKARA