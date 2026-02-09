DIŞİŞLERİ Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Bakanlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, Bakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ile bugün bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, devam eden nükleer müzakereler konusunda değerlendirmelerde bulunuldu.
Son Dakika › Politika › Fidan ve Arakçi Nükleer Müzakereleri Görüştü - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?