Fidan ve Barrot'un Görüşmesi

26.01.2026 13:20
Dışişleri Bakanı Fidan, Fransa Bakanı Barrot ile ikili ilişkileri ve uluslararası meseleleri ele alacak.

DIŞİŞLERİ Bakanı Hakan Fidan, yarın Türkiye'yi ziyaret edecek olan Fransa Avrupa ve Dışişleri Bakanı Jean- Noel Barrot ile görüşecek.

Bakanlık kaynaklarından alınan bilgilere göre; Bakan Fidan'ın Fransız mevkidaşıyla gerçekleştireceği görüşmelerde iki ülke arasında bölgesel ve küresel meselelerle ilgili artan diyalogdan memnuniyet duyulduğunu belirtmesi, yakalanan bu ivmenin sürdürülerek, stratejik bir bakış açısıyla ikili ilişkilerin tüm veçhelerine uygulanması için en üst düzeyde siyasi iradenin mevcut olduğunu vurgulaması bekleniyor. İkili ilişkilerin önemli bir boyutunu oluşturan ekonomik ve ticari ilişkilerin üçüncü ülkelerde gerçekleştirilecek iş birliği projeleriyle daha da geliştirilmesine yönelik desteğini beyan etmesi öngörülen Fidan'ın, 17 Şubat'ta İstanbul'da ev sahipliği yapılacak 8'inci Ortak Ekonomi ve Ticaret Komisyonu (JETCO) toplantısının ikili ekonomik ve ticari ilişkilere sağlayacağı katkıya dikkat çekmesi planlanıyor.

TERÖRE KARŞI ORTAK TUTUMUN ÖNEMİNE VURGU YAPILACAK

Bakan Fidan'ın, Fransa'da Türk toplumunun huzur ve refahının öncelikli gündem maddeleri arasında yer aldığına dikkat çekmesi, terörle mücadelede etkin iş birliğinin sürdürülmesi ve teröre karşı kararlı ortak tutumun öneminin altını çizmesi, iki ülke arasında savunma sanayi iş birliğini daha da geliştirmeye yönelik fırsatları ele alması bekleniyor. Fidan'ın, Türkiye-AB ilişkilerinin, bazı AB üyesi ülkelerin iç siyasi gündemlerine konu edilmeden, stratejik bir perspektif çerçevesinde ele alınmasının önemine dikkat çekmesi, Türkiye'nin AB sanayi stratejisine dahil edilmesinin, birliğin rekabet kapasitesinin güçlendirilmesi ve stratejik özerkliğinin pekiştirilmesi bakımından taşıdığı kritik öneme dikkat çekmesi, Rusya-Ukrayna savaşının sona erdirilmesi ile adil ve kalıcı bir barışın sağlanabilmesi için diplomatik çabaların sürdürülmesi gerektiğini, bu doğrultuda Türkiye'nin barış sürecine her türlü katkıyı sunmaya hazır olduğunu vurgulaması öngörülüyor.

GAZZE VE SURİYE GÜNDEMİ

Gazze barış planında ikinci aşamaya geçilmesini de ele alması beklenen Bakan Fidan'ın, Türkiye'nin de dahil olduğu mekanizmaların belirlenmesinin önemli bir adım teşkil ettiğini ifade etmesi, Gazze'de güvenlik ve istikrarın sağlanmasının ve Gazze halkının günlük hayatının normalleşmesinin uluslararası toplumun eş güdüm ve desteğini gerektirdiğini kaydetmesi, İsrail'in ateşkes ihlallerinin engellenmesi ve yeterli insani yardımın Gazze'ye kesintisiz biçimde ulaştırılmasının öncelik oluşturmaya devam ettiğini belirtmesi planlanıyor. Bakan Fidan'ın ayrıca, Suriye sahasında son dönemde yaşanan gelişmelerin, Suriye'nin toprak bütünlüğü ve birliğinin korunması ile Türkiye'nin ulusal güvenliği açısından büyük ehemmiyet taşıdığını, bu çerçevede, Türkiye'nin 18 Ocak 'Ateşkes ve Tam Entegrasyon Anlaşması'nın sahada tam anlamıyla uygulama bulmasının yakın takipçisi olacağını yinelenmesi öngörülüyor.

Kaynak: DHA

