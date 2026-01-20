(ANKARA) - Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile telefon görüşmesi yaptı.
Dışişleri Bakanlığı yetkilisinden edinilen bilgiye göre, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile bugün telefonda görüştü.
Görüşmede, ikili konular ve bölgesel gelişmeler ele alındı.
Fidan ve Bayramov'dan Telefon Görüşmesi
