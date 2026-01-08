Fidan ve Busaidi Ankara\'da Görüştü

DIŞİŞLERİ Bakanı Hakan Fidan, Umman Dışişleri Bakanı Sayyid Badr Hamad Al Busaidi ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye'yi ziyaret eden Umman Dışişleri Bakanı Sayyid Badr Hamad Al Busaidi ile Ankara'da bir araya geldi. Bakanlar Fidan ve Busaidi, ikili görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenleyecek.