Fidan ve Busaidi'den Telekonferans

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Umman Dışişleri Bakanı Sayyid Badr Al Busaidi ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Bakan Fidan ile Umman Dışişleri Bakanı Busaidi arasında gerçekleştirilen telefon görüşmesinde, bölgedeki ihtilaf ve gerilimlerin giderilmesi amacıyla Umman ve Türkiye tarafından son günlerde gerçekleştirilen temasların sonuçları değerlendirildi. - ANKARA
