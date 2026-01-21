Fidan ve Cho Hyun Ankara\'da Görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Güney Kore Dışişleri Bakanı Cho Hyun ile bir araya geldi.

Kore Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Cho Hyun, Türkiye'ye çalışma ziyareti gerçekleştirdi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Koreli mevkidaşı Cho Hyun ile Ankara'da bir araya geldi. Görüşmede ikili ilişkiler, ticaret, savunma sanayii ve bölgesel gelişmeler ele alındı. - ANKARA