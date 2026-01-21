Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Güney Kore Dışişleri Bakanı Cho Hyun ile bir araya geldi.
Kore Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Cho Hyun, Türkiye'ye çalışma ziyareti gerçekleştirdi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Koreli mevkidaşı Cho Hyun ile Ankara'da bir araya geldi. Görüşmede ikili ilişkiler, ticaret, savunma sanayii ve bölgesel gelişmeler ele alındı. - ANKARA
Son Dakika › Politika › Fidan ve Cho Hyun Ankara'da Görüştü - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?