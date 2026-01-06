Fidan ve Esad Paris\'te Bir Araya Geldi

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ukrayna Konulu Gönüllüler Koalisyonu toplantısı vesilesiyle bulunduğu Fransa'da Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, bugün gerçekleştirilecek Ukrayna Konulu Gönüllüler Koalisyonu toplantısına katılmak üzere Fransa'ya geldi. Bakan Fidan, başkent Paris'te Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ile görüştü. - PARİS