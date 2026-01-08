DIŞİŞLERİ Bakanı Hakan Fidan, Pakistan Dışişleri Bakanı Muhammad Ishaq Dar ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Bakanlık kaynaklarından alınan bilgilere göre; Bakan Fidan, Pakistan Dışişleri Bakanı Muhammad Ishaq Dar ile bugün bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, güncel bölgesel gelişmeler ele alındı.
Son Dakika › Politika › Fidan ve Ishaq Dar telefonda görüştü. - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?