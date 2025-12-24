Fidan ve Sangare Ankara\'da Görüştü

DIŞİŞLERİ Bakanı Hakan Fidan, Nijer Dışişleri İşbirliği ve Yurtdışında Yaşayan Nijerliler Bakanı Bakary Yaou Sangare ile bir araya geldi.

Bakan Fidan, Nijer Dışişleri İşbirliği ve Yurtdışında Yaşayan Nijerliler Bakanı Bakary Yaou Sangare ile Ankara'da görüştü. Basına kapalı gerçekleşen görüşmeden görüntü paylaşıldı.