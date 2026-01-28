Fidan ve Suudi Bakan'dan Görüşme

DIŞİŞLERİ Bakanı Hakan Fidan, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan Al Suud ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından alınan bilgiye göre; Bakan Fidan, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan Al Suud ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Suriye'deki son gelişmeler, Gazze barış planının uygulanması ile bölgesel diğer konular ele alındı.
