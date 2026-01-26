Fidan ve Tuggar Ankara\'da Görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Nijerya Federal Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Yusuf Maitama Tuggar ile Ankara'da bir araya geldi. Görüşmede ikili ilişkiler ile bölgesel ve uluslararası gelişmeler ele alındı.

Nijerya Federal Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Yusuf Maitama Tuggar, 26 Ocak'ta Türkiye'ye resmi bir ziyaret gerçekleştirdi. Ziyaret, Tuggar'ın Türkiye'ye ilk ziyareti olma özelliğini taşıyor. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, temasları kapsamında Nijeryalı mevkidaşı Tuggar ile Ankara'da görüştü. Görüşmelerde, Türkiye ile Nijerya arasındaki ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel ve uluslararası gelişmelerin ele alındığı öğrenildi. - ANKARA