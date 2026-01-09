FIFA ve TikTok'tan Dünya Kupası İçin İşbirliği

CENEVRE, 9 Ocak (Xinhua) -- FIFA, 2026 FIFA Dünya Kupası'nın yayın kapsamını genişletmek amacıyla TikTok ile tercihli platform anlaşması imzaladı.

FIFA'dan perşembe günü yapılan açıklamada söz konusu anlaşmanın işbirliği ve entegrasyon düzeyini artıracağı belirtilerek, TikTok'un daha kapsamlı bir Dünya Kupası yayını sunmasının ve orijinal içerik miktarını artırmasının hedeflendiği ifade edildi. Platformun turnuva boyunca taraftarlar ve içerik üreticiler için merkezi bir buluşma noktası haline geleceği vurgulandı.

İki kuruluş daha önce 2023 Kadınlar Dünya Kupası'nda da işbirliği yapmış, FIFA bu ortaklığın TikTok'ta on milyarlarca görüntüleme sağladığını açıklamıştı.

Yeni ortaklık kapsamında TikTok, Dünya Kupası maçlarının seçili bölümlerini canlı yayınlayabilecek, daha fazla öne çıkan klip paylaşabilecek ve FIFA tarafından platforma özel olarak üretilen içeriklere erişim sağlayabilecek.

FIFA ayrıca ilk kez bir içerik üretici programı başlatacağını da duyurdu. Turnuva süresince basın toplantıları ve takım antrenmanları da dahil olmak üzere organizasyonun perde arkasına, seçkin bir grup küresel TikTok içerik üreticisinin erişimine imkan tanınacağı belirtildi.