FIFA, yarı otomatik ofsayt teknolojisi hakkında bilgiler paylaştı!

Günümüzde teknoloji hayatın her alanında kendine yer bulması artık kaçınılmaz bir hal aldı. Yapay zekanın da gelişmesiyle teknoloji, insan hayatını oldukça kolaylaştırıyor. Bu gelişime futbol dünyası da kayıtsız kalamıyor. FIFA, yarı otomatik ofsayt teknolojisi hakkında bazı detaylı bilgiler paylaştı.

Topun içine bir atalet ölçüm birimi (IMU) sensörü yerleştirilecek

Futbol ve teknoloji son yıllarda oldukça yakınlaştı. Öyle ki bu durum, bazı kesimler tarafından "sporun ruhuna aykırı" görülüyordu. Ancak Rusya'daki 2018 FIFA Dünya Kupası'nda VAR teknolojisinin başarılı bir şekilde kullanılması, bu bakış açısını olumluya çevirdi.

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FIFA, daha fazla teknolojiden faydalanmak için "yarı otomatik ofsayt teknolojisi" kullanmayı düşünüyor. Teknoloji, 21 Kasım'da Katar'da düzenlenecek 2022 Dünya Kupası'nda kullanılacağı daha önce duyurulmuştu. FIFA bugün bu teknoloji hakkında detaylara yer verdi.

Yeni teknolojide, topu izlemek için 12 özel izleme kamerasını stadyumun çatısının altına konumlandırılacak. Her bir oyuncunun saniyede 50 kez 29'a kadar veri noktasını kullanarak sahadaki tam konumlarını hesaplayacak. 29 veri noktası, ofsayt aramaları yapmak için ilgili tüm uzuvları kapsıyor. Ek olarak da maç topunun içine bir atalet ölçüm birimi (IMU) sensörü yerleştirilecek.

FIFA yarı otomatik ofsayt teknolojisini, 2022 Dünya Kupası'nın ardından kademeli olarak yerel ve ulusal liglere de getirmeyi planlıyor. Öte yandan açıklamada daha önce başarıyla test edildiği belirtildi. Teknoloji, Turnuva sırasında stadyum ve televizyon izleyicileriyle paylaşılacak.

Sizce yarı otomatik ofsayt teknolojisi istenileni verebilecek mi? Futbolda teknolojinin olmasını nasıl değerlendiriyorsunuz? Lütfen görüşlerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşınız.