Son Dakika Haberleri: Fikret Orman'dan Yabancı Açıklaması

Fikret Orman'dan Yabancı Açıklaması

1 saat önce

Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, yabancı futbolcu sayısının azaltılması taraftarı olmadığını söyledi.

Fikret Orman'dan Yabancı Açıklaması, System.String[]
Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, yabancı futbolcu sayısının azaltılması taraftarı olmadığını söyledi.

Yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulunan Orman, "Kulüpler Birliği toplantısında yabancı sınırı konusunu tartışacağız. Yabancı sayısının azaltılması taraftarı değilim. Yerli oyuncu oynatmanın prim olarak desteklenmesini düşünüyorum. Bu dakikadan sonra yasaklanmasını doğru bulmuyorum." diye konuştu.

Kulüpler Birliği Vakfı toplantısında Ziraat Türkiye Kupası'nın tamamen yerli oyuncularla oynanması fikrini de gündeme alabileceklerini belirten Orman şunları kaydetti:

" Kulüplerin hayatı, önümüzdeki 4 senenin kararı haziran ayında verilecek. Bu, hepimizi ilgilendirecek bir karar. Zihniyet ne olacak, önümüzdeki 4 senede federasyonun zihniyeti ne olacak onu tartışmamız lazım. 'Ne olmalıyı da tartışmalıyız. Yabancı konusunda da tartışacağız. 11 yerli oyuncuyla, 20 yerli oyuncuyla oynamakta hiçbir sakınca yok. Yerlide sınır yok. Ne kadar yerli oynatırsanız o kadar fayda edebilir. Onu da tartışmak gerekir. Ziraat Türkiye Kupası'nda tamamen yerlilerle oynamak da bir fikir olabilir. Yarın bunu toplantıda tartışacağız."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.03.2019 06:37 Kaynak: AA

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